コスプレイヤーの清水れいが、4日発売の『週刊プレイボーイ』33＆34号（集英社）のグラビアに登場した。【別カット】寝そべって豊満ボディを見せた清水れい清水は今年、念願だったグラビアデビュー。身長148センチながら、“トランジスタグラマー”な圧巻のボディで人気を博している。今回は白のランジェリーをまとい、グラマラスボディを披露している。同号には、表紙＆巻頭グラビアに深田恭子、そのほか原幹恵、永尾まり