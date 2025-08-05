8人組グループ・Hey! Say! JUMPの中島裕翔（31）が5日、都内で行われた1st写真集『Hue I am』メディア向け発売記念取材会に参加した。11月8日に発売する雑誌『メンズノンノ』12月号（集英社刊）をもって、約8年務めたレギュラーモデルを卒業。これを記念した写真集が6日に発売される。会見の最後には、10日で32歳の誕生日を迎える中島へのバースデーサプライズが行われた。【写真】素敵なカットを披露した中島裕翔今作はロンド