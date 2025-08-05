SNSで見つけた投資に関する広告にアクセスしたことをきっかけに、秋田市に住む60代の男性が現金あわせて3,670万円をだまし取られました。秋田中央警察署の調べによりますと、秋田市に住む60代の男性は今年5月、SNSのフェイスブックで大手証券会社をかたった投資に関する広告を見つけアクセスしました。その後、投資に関する複数のグループラインに登録した男性は、その中で知り合った相手の指示に従って指定されたアプリをイ