【漫画アクション 8月19日号】 8月5日発売 価格：530円 【拡大画像へ】 双葉社は、「漫画アクション 8月19日号」を8月5日に発売した。価格は530円。 表と巻頭、巻中グラビアはPPEガールズが大集合。えなこさん、東雲うみさん、篠崎こころさん、よきゅーんさん、篠原みなみさん、宮本彩希さん、南あみさん、吉田早希さん、高見奈央さんの9名が、プールサ