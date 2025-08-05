総合動画配信サービス「DMM TV」で縦型ショートドラマを配信するサービス「DMMショート」にて、中村ゆりかが主演を務める『#裏アカ教師』全30話が8月5日より独占配信される。 参考：菅井友香×中村ゆりか、レズビアン役の挑戦を振り返る距離が縮まった2人の関係性も 本作は、主演の中村が、憧れの先輩になりすました裏アカウントを開設する主人公・真島祈を演じるショートドラマ。タイトル