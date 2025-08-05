バンダイは8月1日に、同社のベンダー事業部が展開するオリジナルカプセルトイブランド「ガシャポン」が、グローバルでの2024年度年間売上実績によって、「カプセルトイ世界売上No.1」としてギネス世界記録に認定されたことを発表した。●1年間に出荷したカプセルを積み上げると地球とほぼ同じ高さに！「ガシャポン」は、カプセルトイ国内売り上げの約57％を占め、現在では毎月120種類以上もの商品が発売されている。バラエティ