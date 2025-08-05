香川県警は、いまも未解決の3つの殺人事件について、有力な情報の提供者への懸賞金を1年間延長しました。 【写真を見る】香川県内の3つの未解決殺人事件有力な情報の提供者への懸賞金を1年間延長 1997年3月、女子高校生がJR詫間駅前のコンビニを出たまま行方不明となり、山の中で遺体で見つかった事件は、いまも解決していません。また、同じ年の12月、坂出市加茂町の自動車整備工場の事務所で、65歳の女性社長が何者かに殺害