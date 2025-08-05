坂本悠花里監督初の長編劇映画「白の花実（しろのかじつ）」が9月19日から27日までスペインで開催される第73回サン・セバスティアン国際映画祭NewDirectors部門のクロージング作品として上映されることが決まった。東京芸術大学大学院映画専攻で編集を学び、2019年公開の短編オムニバス映画「21世紀の女の子」の一編「reborn」を監督。その後発表した中編「レイのために」（19年）や短編「木が呼んでいる」（20年）が多くの