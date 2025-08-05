Travis Japanの七五三掛龍也が登場した『JELLY2025秋号』が2025年8月18日（月）に文友舎より発売される。 Travis Japan宮近海斗、七五三掛龍也、川島如恵留『Eye-Ai』表紙登場海外での過ごし方を語る Travis Japanとしての活動から個人での仕事のこと、力を入れている美容やSNSについてまで4Pに渡って深掘り。インタビューでは、7月から始まった2度目のワールドツアー『Travis Japan World Tour 2025 VI