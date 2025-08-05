2025年8月4日、中国メディアの毎日経済新聞は、今年5月に親会社の合衆新能源汽車（Hozon Auto）が浙江省嘉興市中級人民法院へ破産を申し立てたことにより工場の操業を停止した中国の新エネルギー車ブランドの哪吒汽車（Neta）について、同社再建への投資者募集で53人の応募があったことを伝えた。新興メーカー群の中でも22年には15万台以上の販売台数でトップに立っていた哪吒汽車（Neta）は、23年末には