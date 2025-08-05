■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０８月０５日１４７円３６～３８銭（▼０．５１） ０８月０４日１４７円８７～８９銭（▼２．６６） ０８月０１日１５０円５３～５５銭（△１．１５） ０７月３１日１４９円３８～４０銭（△１．３０） ０７月３０日１４８円０８