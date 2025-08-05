日銀が５日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４７円３６～３８銭と前日に比べ５１銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１７０円１３～１７銭と同８６銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１５４５～４７ドルと同０．００１８ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS