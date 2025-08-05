自動車が盗まれる被害が去年全国ワーストの愛知県。ことしは去年を上回るペースですが、犯行の様子を防犯カメラが捉えていました。 【写真を見る】車体に穴… 未明の“ランクル”盗難未遂 CANインベーダーか 全国ワーストだった去年の1.5倍ペースで被害拡大 愛知 名古屋市中川区にある自動車販売店の防犯カメラの映像。 今月1日の午前3時すぎ。帽子とマスクで顔を隠した2人組が現れ、他の