Hey！Say！JUMPの中島裕翔（31）が5日、都内で初のソロ写真集「HueIam」（集英社）の発売記念取材会を行った。10日の誕生日を前に、メンバーカラーの水色を基調とした、本人の爽やかな雰囲気をイメージしたケーキで祝福され「かわいい！凄い！ちょっと早いんですけど32歳になります。ありがとうございます。」と大喜び。写真集はあす6日に発売となり「誕生日間近で自分の写真集を出せるということもなかなかないタイミン