J２のサガン鳥栖は８月５日、J１のFC東京からDF木本恭生が期限付き移籍で加入すると発表した。J１で通算216試合５得点を記録する31歳は、鳥栖の公式サイトで以下の通りコメントした。「FC東京から移籍してきました、木本恭生です。このような機会をくださったこと本当に感謝しています。自分の持てる力を最大限発揮し、鳥栖の勝利のために戦います。ファン・サポーターのみなさま、よろしくお願いします！」 またFC東京