車載電池中国最大手の寧徳時代新能源科技（CATL）は8月4日、子会社の時代電服（CAES）およびレンタカーと配車サービス大手の神州租車、招銀金融租賃と中国南東部の福建省寧徳市内でこのほど戦略的提携協定を締結したと発表しました。4社は電気自動車（EV）のバッテリー交換サービスをレンタカー業界に大規模導入し、エネルギー補給、資産運営、金融支援、車両利用サービスでの深い連携を通じて、持続可能なエネルギー補給ソリュー