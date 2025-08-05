神戸と高松を結ぶ「ジャンボフェリー」が始めた「ふね泊」は、目的地で降りることなくフェリーに泊まる斬新な乗船プランです。今回、このプランに更なるパワーアップ版が登場したのですが、どのような内容なのでしょうか。行って帰って、さらに行く!? 衝撃の「乗りっぱなしプラン」登場神戸三宮と四国の高松を結ぶ「ジャンボフェリー」は、“フェリーに泊まる”というユニークな宿泊体験ができる「ふね泊」という乗船プランを展