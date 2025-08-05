◇第107回全国高校野球選手権1日目1回戦創成館―小松大谷（2025年8月5日甲子園）小松大谷が2死三塁から投手・江守淳士（3年）に中前打で先制した。小松大谷の攻撃中にスタンドから流れてきたのは日本ハム時代の大谷翔平投手（31）の応援歌だった。大谷の母校・花巻東などは使用しているが、高校野球ではあまり使用されない曲。ネットでは「小松大谷、日ハム時代の大谷の応援歌やん」「小松大谷は大谷選手の応援歌