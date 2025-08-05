日本維新の会の緊急役員会で辞任を表明する前原共同代表＝5日午後、国会日本維新の会の前原誠司共同代表は5日、緊急の国会議員団の役員会で、参院選の不振を受け辞任すると表明した。「人心を一新して挙党体制をつくることが大事だ」と述べ、岩谷良平幹事長、青柳仁士政調会長、阿部司総務会長、漆間譲司国対委員長も退任すると説明した。後任の共同代表を決める選挙は8日に行う。藤田文武前幹事長が出馬の意向を固めた。斉木武