◇MLB カージナルス3-2ドジャース(日本時間5日、ドジャー・スタジアム)ドジャースのムーキー・ベッツ選手が不調に苦しんでいます。カージナルスとの3連戦初戦では、ライトフライ、ショートゴロ、見逃し三振と3打席目までヒットなし。9回は先頭の大谷選手が安打で出塁し、ライト線へのフライをラーズ・ヌートバー選手のスライディングキャッチに阻まれ、4打数無安打に終わりました。これで5試合安打がなく、24打席連続無安打。現在