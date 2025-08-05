【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■久保田利伸ベストアルバム第1弾『THE BADDEST IV＆Timeless Hits』9月10日にリリース！ 久保田利伸のデビュー40周年を記念して、9月10日にべストアルバム『THE BADDEST IV＆Timeless Hits』がリリースされる。このたびジャケット写真と収録楽曲情報が解禁された。 40周年を彩るベスト盤は2作を予定。本作は、その第1弾となる。 “CITIZEN”のCMソング「the Beat o