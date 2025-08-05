【モデルプレス＝2025/08/05】女優の中村ゆりかが主演を務めるショートドラマ「＃裏アカ教師」が、5日18時より「DMMショート」にて独占配信される。【写真】中村ゆりか、ロングヘアで雰囲気一変◆中村ゆりか、“裏アカ”開設する主人公に本作は、怪演でも注目を集めている中村が、憧れの先輩になりすました裏アカウントを開設する主人公・真島祈役を演じるショートドラマ。DMM TV上で縦型ショートドラマを配信する新たなサービス「