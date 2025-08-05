5日の外国為替市場のドル円相場は午後6時時点で1ドル＝147円58銭前後と、午後5時時点に比べ19銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝170円26銭前後と8銭の小幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース