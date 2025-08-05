日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月5日の日経225先物期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万8352枚だった。 ◯2025年9月限（特別清算日：9月12日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 18352( 15818) ソシエテジェネラル証券 10674( 10034) サスケハナ・ホンコン3774(3774)