「全国高校野球選手権・１回戦、創成館−小松大谷」（５日、甲子園球場）開幕試合で４氏審判員も涼しげなスタイルでゲームをさばいた。今大会から白帽子、白シューズが審判団にも導入された。すでに球児たちは白スパイクを着用してプレーしていたが、酷暑対策で審判員にも取り入れられた形だ。昨年までは黒の帽子、黒のシューズでゲームをさばいていた審判員。スポーツメーカーの測定では熱反射で黒と白では約１０度の差が