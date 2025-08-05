埼玉・戸田市の首都高速道路で、渋滞中のトラックに乗用車が追突し、男性1人が死亡しました。5日午後1時半ごろ、戸田市の首都高速5号池袋線下り戸田南出口付近で、渋滞の列の最後尾にいたトラックに後ろから走ってきた乗用車が追突しました。警視庁によりますと、この事故で、乗用車を運転していた50代ぐらいの男性が意識不明の状態で病院に運ばれ、まもなく死亡が確認されました。現在、首都高速5号池袋線下りの戸田南出口から美