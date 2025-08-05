西島秀俊とルンメイ 西島秀俊、台湾出身の女優グイ・ルンメイ、真利子哲也監督が５日、７月27日に閉館した丸の内TOEIで映画『Dear Stranger／ディア・ストレンジャー』（９月12日公開）完成報告会見を行った。グイ・ルンメイにとっては十数年ぶりの来日となる。本作は、日×台×米の合作によるヒューマンサスペンス。２０２４年１１月〜１２月末までオールＮＹロケを敢行。ブルックリンを中心に、チャイナタウンや