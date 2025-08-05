設楽自撮りの集合写真 設楽統（バナナマン）がMCを務める新感覚音楽バラエティ「名曲考察教室」が、８月15日22時55分からNHK総合で放送される。今回は、日本を代表するアーティストの一人、松任谷由実の名曲を考察する、ユーミンスペシャルを届ける。【写真】ホラン千秋・ZAZY・森崎ウィンらが熱弁「名曲考察教室」番組収録の模様この番組は、昭和・平成の名曲の「歌詞」を“令和の感覚”で徹底考察し、そこから生