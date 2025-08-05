大会第7日の11日高校野球の第107回全国選手権大会は5日、甲子園球場で開幕した。注目を集めているのが大会第7日。桃の生産量の日本トップクラスが1ブロックに集結し、「熱桃甲子園」などの声が上がっている。大会第7日の11日、第1試合で聖光学院（福島）-山梨学院（山梨）、第2試合で岡山学芸館（岡山）-松商学園（長野）が激突する。農林水産省の「令和6年産もも、すももの結果樹面積、収穫量及び出荷量」によると、収穫量