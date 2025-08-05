今日5日は、群馬県伊勢崎市で41.8℃を記録。過去の歴代最高気温を大幅に超え、歴史的な暑さとなりました。40℃以上は関東の14地点で観測され、過去最多記録を大幅に更新。夜間も熱中症に厳重な警戒が必要です。明日6日の日中は今日5日ほどではないものの、40℃に迫る所も。今日5日群馬県伊勢崎市で41.8℃歴史的暑さに今日5日は、群馬県伊勢崎市で最高気温が41.8℃まで上がりました。先週7月30日は、兵庫県丹波市柏原町で41.2℃