ファミリーマートは8月5日から、夏恒例の「お値段そのまま デカくてうまい!!ざっくり40％増量作戦」を全国で実施している。人気商品を内容量40％増量し、おトク感とワクワク感を訴求。夏休みやお盆の団らん需要を取り込み、新規来店も含め幅広い購買層の拡大を狙う。同企画は2021年の創立40周年に始まり、今年で5年目。看板商品の「ファミチキ」や「天使のチーズケーキ」をはじめ、スナック菓子、アイス、飲料など全14品を週替わり