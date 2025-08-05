ちょっとしたお出かけに使いやすい、小さめでスタイリッシュなデザインのバッグが【セリア】から登場！ 今回は、スマホや貴重品をサッと入れて持ち歩けるショルダーバッグに注目しました。実用性の高さはもちろん、オーロラ色やメッシュ素材など爽やかな見た目でシーズンムードを盛り上げてくれそう。アクセサリー感覚で使える大きさなので、ぜひ夏のお出かけコーデに盛り込んで。 爽やかな