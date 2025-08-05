第107回全国高校野球選手権大会（18日間、甲子園）の開会式が5日、甲子園球場で行われた。49代表が続々と行進する中叡明（埼玉）の式典誘導係の服装に注目が集まった。白い帽子、白いシャツにジャンパースカートの制服姿がおなじみだが、叡明担当の生徒は白い帽子、白いシャツにスラックス姿で先導。ネット上では「カッコいいなぁ！」「サマになっていて良いですね」「制服かな？いいなぁ」という声が上がった。プラカー