デュア・リパが、７月３１日にコソボのヴィヨサ・オスマニ大統領から市民権を授与された。ロンドン生まれのデュアは、コソボ系アルバニア人の両親を持ち、授与式では子どもたちの合唱団による歓迎を受けた。 【写真】クールに決めた２ショット オスマニ大統領はＳＮＳで「デュアとコソボは常に切り離せない存在。彼女は世界の舞台で私たちの物語を力強く、誇り高く、そして優雅に伝えてきた」と称賛。デュアの功績が国