ウクライナのナショナルデー式典で、あいさつするシビハ外相＝5日午前、大阪市此花区の夢洲大阪・関西万博は5日、ウクライナのナショナルデーを迎えた。式典でシビハ外相がゼレンスキー大統領のあいさつを代読し、日本を含む国際社会の支援に感謝の意を示した上で、ロシアの侵攻に対し「自国のアイデンティティーを決して売り渡さない」と訴えた。ゼレンスキー氏の妻オレナさんも出席し「ウクライナだけの問題ではなく、世界全