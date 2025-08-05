【MLB】ドジャース 2-3 カージナルス（8月4日・日本時間5日／ロサンゼルス）【映像】大歓声＆拍手に包まれたベッツの第1打席の空気ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でスタメン出場したカージナルス戦で初回、ベッツが出席に立とうとした直前、ベッツに向けて本拠地ファンから温かい歓声が送られる場面があった。7月29日（同30日）のレッズ戦で2安打を記録して以降、ベッツはこの試合の前まで4試合連続無安打。打撃不振に