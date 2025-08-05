５日午後1時すぎの長野市・長野駅前。白馬村・10代「サウナみたい。ムシムシしていて。」東京・30代「ロウリュのサウナに入っているイメージ。」街行く人たちがこう表現した５日の暑さ。太陽が見え隠れを繰り返すも、駅前の温度計は37度を表示。息苦しさを感じるような暑さでした。長野地方気象台が発表した長野の５日の最高気温は「35.6度」。長野市はこれで「17日連続の猛暑日」、観測史上最長を更新しています。市外から