全国各地で連日のように40℃を超えている今年の夏。避暑地と言われる場所も高温となってしまっていて、まさに”逃げ場のない”暑さに…。熱中症対策にはクーラーでしっかりと部屋を冷やしていただきたいが、他に、少しでも体感温度を下げることで「涼」を感じられないかと調べてみた。九州大学芸術工学部 ジェラード・レメイン教授によると、『五感が学習している記憶をうまく呼び起こすこと』でそれが実現できる可能性があるとい