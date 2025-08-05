水不足から一転、石川県内は5日、非常に激しい雨が降るでしょう。能登地方ではこのあと日付が変わった頃から、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。４日も猛烈な暑さとなった石川県内。最高気温は金沢で36.2度、小松で35.3度、加賀中津原で35.2度などを観測しました。連日続いた猛暑と水不足から一転、7日にかけては大雨に注意・警戒が必要です。輪島では午後1時すぎ、1時間に7.5ミリの雨を観測。輪島で1ミリ