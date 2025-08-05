少年隊錦織一清（60）が5日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。後輩グループの活躍を見ながら「キックベースとかやるんだ」と思っていたと話した。神田愛花から後輩グループのSMAPについて「歌番組が少なくて、コントとか司会業される方のいるのを見てどういう風に見えていたんですか」と聞かれて「あの全然違う環境下でしょ。どういう風に見てたか、っていうか、こういうことやってんだな、キックベー