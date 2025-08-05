電通と電通総研は8月5日、企業のR&D部門およびその他事務系部門に所属する従業員760人を対象に、「新たな事業創出とR&Dの関係性に関する調査」を実施したと発表した。調査の結果、成果を上げている企業ほどR&D部門が主体的に新規事業の取り組みをリードする傾向が明らかになったほか、成果のある企業に共通するR&D部門の特徴も浮き彫りとなった。R&D部門に期待される主な役割(複数回答)。「スピード感ある研究