福岡は５日、ＭＦ金森健志（３１）がオーストラリアのメルボルン・シティに完全移籍することが決定したと発表した。筑陽学園高出身の金森は、高校卒業後の１３年に福岡でプロ入り。その後は１７年に鹿島、１９年に鳥栖へ加入し、２１年に福岡に復帰した。福岡では計９年間プレー。初の海外移籍となる。金森はクラブを通じ、コメントを発表。“アビスパ愛”の強くにじんだ言葉で、関係者やサポーターに別れを告げ、再会を誓った