卓球で世界のトップ選手が集い、シングルスで頂点を決める「ＷＴＴチャンピオンズ横浜」は７日から５日間、横浜ＢＵＮＴＡＩで日本初開催される。５日は横浜市内で男女の組み合わせ抽選が行われた。女子シングルスは世界ランク日本勢トップ６位で１７歳・張本美和（木下グループ）は、１回戦で韓国のエース・申裕斌と対戦し、ともに勝てば２回戦では、昨夏のパリ五輪銅メダルで同１３位の早田ひな（日本生命）との激突することに