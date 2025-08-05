◇MLB カージナルス3-2ドジャース(日本時間5日、ドジャー・スタジアム)試合前、カージナルスのラーズ・ヌートバー選手とドジャースの佐々木朗希投手が再会のハグをしました。2人は2023年WBCで侍ジャパンとして共闘。キャッチボールをしていた佐々木投手がIL(故障者)リストから復帰したばかりのヌートバー選手のもとへ、駆け足で向かい、抱き合って再会を喜びました。約20分、談笑を楽しんだ2人。ヌートバー選手は佐々木投手との再