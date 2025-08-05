◇第107回全国高校野球選手権1日目1回戦創成館―小松大谷（2025年8月5日甲子園）ヘリコプターから降下された始球式のボールが落ちてこないアクシデントに球場がどよめいた。最初に投下を試みたものの、うまく投下できず。場内からは「もう一回」コールと拍手が起きた。ヘリコプターは一度旋回し、再度甲子園球場上空に戻ると、再びボールを投下した。2度目は左中間付近に落下。約3分間、ハラハラする時間となった