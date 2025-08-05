ガソリン税の暫定税率廃止法案を巡って自民党の税制調査会が税制改正に向けた議論を始めました。ガソリン価格を引き下げる暫定税率の廃止について、与野党6党は「今年中のできるだけ早い時期に実施する」ことで合意しています。来年度の税制改正に向けて、少数与党となる自民党は法案審議で野党との調整が必要になるため、5日から非公式の幹部会合を始めました。宮沢洋一税調会長 「やはり財源といったものがともかく大事なので、