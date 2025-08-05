◆プロ・アマ交流戦巨人３軍７―０日体大（５日・ジャイアンツ球場）巨人の育成ドラフト４位・吹田志道投手が４回から２番手で登板し、４イニングを投げ２安打無失点の好投を見せた。５回、先頭に中前安打を許し、犠打で１死二塁のピンチを迎えるも後続を一ゴロ、二飛に打ち取り、無失点で切り抜けた。ルーキー右腕は「今日は先のことを考えずに目の前の打者１人１人を丁寧に抑えていこうと思って投げました。その結果、無