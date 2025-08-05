神奈川県によりますと、5日午後3時までに熱中症で病院に搬送されたのは49人でした。そのうち川崎市内に住む80代の女性が熱中症の疑いで死亡が確認されたということです。この女性が自宅で倒れているのを親族が見つけ119番通報したということで、発見時、自宅の冷房は使用されていなかったということです。神奈川県は、我慢せずに冷房や扇風機を利用し、水分をこまめにとるなど熱中症予防をするようよびかけています。