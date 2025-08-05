◇パ・リーグ西武1―6日本ハム（2025年8月5日エスコンF）西武先発の武内が2ランスクイズを決められるなど3回に6失点して4敗目を喫し、チームの借金は今季最多7となった。日本ハム打線に3点を先制された3回1死二、三塁で万波がまさかの2ランスクイズ。三塁のデービスが急いで一塁に送球している間に二塁走者の郡司が生還。新助っ人は「パワーのある打者で三塁ベース後方を守っていたし、予想していなかった。プレー中の声