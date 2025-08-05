参政党の神谷代表が参議院予算委員会で初めて石破総理大臣への質疑に立ち、日米関税協議について論戦をかわしました。【映像】石破総理との関税論戦「何かあるんですよ、彼（トランプ大統領）のポイントが。そこを恐らく皆さんがしっかりとつかんでですね、交渉されるとある日突然日本の関税がぐっと下がるということは十分にあると思いますので」（参政・神谷代表）「関税の交渉は、我が国は最大限の努力をいたしましたし、